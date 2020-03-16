交通部常務次長祁文中。（潘千詩翻攝）

交通部推「防疫車隊」，將須居家檢疫者「點對點」接送到家，但外界憂心，防疫車隊臨時增派車輛，恐成防疫破口。交通部今日鄭重澄清沒有外界憂心的問題，強調防疫車隊本就有備援機制，車輛均經交通部核准才會提供服務。

交通部常務次長祁文中特地出席中央流行疫情指揮中心記者會，並於會後鄭重澄清表示，機場防疫車隊是提供居家檢疫者「點對點」從機場直接返家的交通服務。

祁文中表示，以桃園機場為例，有排班計程車，提供大台北營業地區的服務，另一種所謂的租賃車，提供大台北營業區之外的服務，分別是300輛計程車跟20至30輛租賃車，且車隊本來就備有「備援機制」。

祁文中說，指揮中心宣布自3月17日起，自歐洲27國入境的旅客，要居家檢疫14天，14日即觀察到防疫車隊服務人數是104人，15日已達789人，因為防疫需要，交通部有同意租賃車防疫車隊由20輛增加為30輛。

祁文中強調，所有車輛都經過交通部核准，並要求車輛提供必要防疫設施，包含：口罩、酒精，且要按照指揮中心所提各項安全作為去做處理，車輛亦經交通部確認防疫物資、消毒作業程序都符合要求才會提供進場服務；他亦呼籲，親友接送或親友安排的接送車輛，希望比照防疫車隊模式辦理。

(中時 )