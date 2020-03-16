西非國家奈及利亞，在週日發生天然氣管線爆炸事故， 導致至少17人死亡。事故發生在首都拉加斯（Lagos），現正在進行救援工作 。

半島新聞(Aljazeera)報導，奈及利亞緊急事務管理局發言人法里洛伊（Ibrahim Farinloye）表示，這起事故是車禍造成的，一輛卡車撞破天然氣加工廠的氣瓶，然後引發管線爆炸與隨後的連續反應，超過100棟房屋起火，上百人受傷。爆炸還摧毀了卡車、汽車和摩托車。

爆炸還波及到附近的學校，學校的宿舍發生倒塌，250多名學生被困，甚至中學校長一家4口，包括校長先生、夫人，還有2名兒子都死在這起事故。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）周日表示，這一事件是全國性的悲劇，他向遇難者家屬表示慰問。

奈及利亞西邊是幾內亞灣，這個海灣藏有大量的石油，因此奈及利亞也是石油輸出國，該國擁有數十億美元的石油和天然氣工業，但是管理不善導致事故頻繁，運油車故障、管線爆炸在奈及利亞很普遍，而且石油收益沒有嘉惠到人民，大多數人民仍然生活在貧困中。

去年7月，奈及利亞中部就發生油罐車爆炸事件時，導致45人喪生，另有100多人受傷。

(中時電子報)