大陸新型肺炎疫情三月以來似乎已經控制下來，鄉林建設(5531)表示，大陸方面各省市也陸續復工復產，大陸成都、重點個案將率續復工、剛性買盤出籠，對Q2之後的經濟表現仍深具信心，房地產與消費力將會在下半年有爆發性的突破，彌補Q1的業績，法人預估，如銷售順利，今年有機會賺一個股本。

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，儘管大陸各地少出門，但透過視訊網路，企業經營或學校教學都沒有停止。鄉林比照透過視訊網路兩岸開會，尤其是即將開案的成都項目，他親自主導整體規劃設計，在成都案的接待中心就佔地1萬坪，每周都跟設計師修正接待中心設計，希望能夠成功吸睛搶客。

賴正鎰進一步指出，大陸疫情其實在三月初就控制下來，治癒人數也增加。他也認為全球疫情只是短期，對Q2之後的經濟表現仍深具信心，房地產與消費力將會在下半年有爆發性的突破，彌補Q1的業績。

像是鄉林四川投資的成都地產項目案正在如火如荼進行施工，而成都是大陸疫情最輕，恢復最快的，他看到成都政府在3月4日重啟買房登記搖號抽籤後，很多當地剛需買盤都加速推出，這半個月來就有八個新案搖號抽籤，平均中籤率只有13.3％，所以讓他對即將在Q2五、六月要進場銷售的成都案深具信心。

對鄉林的大陸投資，賴正鎰指出，密切注意青島、南京與成都二月底復工情況，沒有受到太大的影響，在青島與南京兩家涵碧樓酒店獲利穩定，南京酒店式公寓與商辦銷售持續銷售，都會持續挹注母公司的營收。

而布局多年的成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案共有105萬平米樓板面積，包含住宅，商業與酒店。總銷約新台幣約1075億元，今年5月公開銷售的R4、R6等住宅部分，總銷約新台幣300億元。

賴正鎰表示，除了先前在談判的江蘇南京江北區、山東濰坊與青島膠州、黃島市南區等地塊，最近還會有幾處新開發的投資計畫，像是湖北武當山的土地為20萬平方米，將規劃涵碧樓酒店與住宅；江蘇無錫的土地面積約32萬平米，將規劃涵碧樓酒店，酒店式公寓及集中式商業區等，這些土地都會加速取得，以利規畫整體開發計畫。

法人預估，鄉林今年最關鍵大案是成都「涵碧天下」地產案，總銷金額高達約新台幣1075億元，R4、R6兩區分批推案，可說是潛藏著每年有賺進一個股本的機會，將會讓鄉林打開近年來業績緩慢成長的格局，可望帶進爆發式的成長。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)