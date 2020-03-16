汐止警分局社后派出所員警日前接獲民眾報案，指稱樟樹一路上有名年近8旬的老婦獨自徘徊在車水馬龍的車道旁，疑似罹患失智症，忘記返家路，行走在車道旁時身體搖搖晃晃感覺快要暈倒，險象環生極需援助。

員警抵達現場後，發現廖姓老婦講話含糊不清，無法正常與警方應答並確切說出自己的姓名及居住地，疑似罹患失智症。員警見廖姓老婦身上背有隨身背包，隨即在背包內發現攜有行動電話及其子女之聯繫方式，隨即撥打電話聯繫其子女，經連繫後得知廖姓老婦因罹患失智症，經常外出後就不知道如何回家，但當下子女均在外地工作，無法立即返家，員警得知此情況後，又見廖婦年事已高且身體不適，於是徒步護送廖婦返回附近的住家，事後廖婦家屬對汐止員警的敬業精神感到相當讚賞，感謝警方能即時給予協助護送返家，沒有讓他們的家人受風寒。

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免家中長者在外走失，造成意外發生。

(中時 )