2020年台灣米其林指南將延至第三季才公布榜單了！全球新型冠狀病毒疫情持續擴散蔓延，為防患未然，觀光局與台灣米其林指南發布會主辦單位共同宣布，2020年度《米其林指南台北．台中》的發布會，將暫定調整至第三季舉行。

台灣2020米其林發布會確認將延到第三季並在首度在台中舉行，至於究竟是在幾月？主辦單位透露目前尚未定案，一切都得視疫情發展情況而定。

台灣米其林指南發布會主辦單位指出，受新冠肺炎疫情影響，許多人潮群聚的大型活動，皆進行了相應的調整，台灣2020年米其林指南發布會決定延至第三季舉行，主要是以民眾健康福祉為第一優先、不增加第一線防疫作戰負擔，且因今年米其林指南發表首度跨足台中舉行，是台灣被納入米其林指南評鑑後，具指標性的突破創舉。因此，米其林官方與觀光局希望能夠在沒有顧慮和負擔的情況下，讓世界看見多元的台灣美食魅力。

台灣米其林指南發布會主辦單位表示，期盼在前線抗疫戰士的堅守、及全民共同的努力下，新型冠狀病毒的疫情可以儘快獲得控制、大家引頸期盼的米其林指南發表能早日登場。

(工商 )