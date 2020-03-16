台灣一名高中生近日確診新冠肺炎，而出現第一起高中整班停課14天案例，國民黨立委林奕華今(16)日表示，各校根本還沒準備好，教育部對線上遠距教學必須「超前部署」，避免影響學生權益。

林奕華說，上午接到教師與家長團體反應，面臨隨時停課的可能，但國中小各校「線上教學」或「遠距教學」根本還沒準備好；雖然教育部曾說沒問題，但其實各校面臨問題很大。她質疑，假如真的發生停課，是不是所有學生都能同時、同步上課？各科老師都準備好了嗎？

林奕華表示，教育部對線上遠距教學必須「超前部署」，本周內就該完成全國各級學校準備情況調查，甚至各校應進行模擬上課，以因應疫情突發情況，而不是像之前一場記者會就想交代過關。

林奕華也提醒教育部，針對即將舉辦的各類考試，如4月初的全國大學申請入學面試、4月中旬的全國高職生丙級檢定學科筆試，以及5月全國國中會考，應盡早提出因疫情影響考生權益的備案，包括線上面試、延後考試等，避免影響學生權益。

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(中時電子報)