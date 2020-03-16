丁海寅自2018年與漂亮姐姐孫藝真合作之後人氣急速上升，有「國民年下男」封號的他這次揮別姐弟戀組合，與年紀比自己小的蔡秀彬在新戲《一半的一半》談情說愛。丁海寅笑稱雖然不論在戲裡戲外他都比蔡秀彬年長，但其實互為劇組同事「年齡不是問題」，且他依然向對方說敬語。

由丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金聖圭聯合主演的《一半的一半》，是《購物王路易》的李尚燁導演與《通往機場的路》李淑妍作家所合作打造之最新力作，劇情以人工智慧程式設計師和古典音樂錄音師之間的愛情為主軸，描述自己孤身一人該如何去愛、克服困難的浪漫療癒故事。

李荷娜（左）久違地接演浪漫劇，轉戰小螢幕的金聖圭則擔心眾認不出他。（圖／CJ ENM提供）

蔡秀彬透露她以為單戀的人總是會有想和對方交往的念頭，然而這次飾演的角色卻很不一樣，自己也因此得到了許多新的想法。女二李荷娜在過去三年間因主演驚悚推理劇而人氣竄升，這次久違接演浪漫劇，感性表示讓她回想起新人時期出演《戀愛時代》的感覺。男二金聖圭過往作品多以電影為主，這次轉戰小螢幕卻自己打自己，他演出的另一部戲《李屍朝鮮2》同時上線，當被問到否會有壓力時，金聖圭表示只擔心觀眾認不出自己而已。

而由於韓國近日飽受新冠肺炎疫情影響，《一半的一半》除了將記者會改以線上直播的方式進行之外，四位主要演員亦於最後對此發表了簡短感言。丁海寅嚴肅表示：「韓國現在處於很艱辛的狀況，希望我們這齣劇可以給大家帶來療癒。」蔡秀彬、李荷娜不約而同提到「很感謝有許多人在我們看不到的地方揮汗努力保護我們」，金聖圭則表示：「要向為了防止疫情擴散而辛苦的所有人致謝。」

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(中時電子報)