台東縣政府農業處到成功鎮突擊檢查，發現吳姓飼主部分牛隻未掛耳標。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

台東縣成功鎮台11線海岸公路15日凌晨發生2頭牛穿越馬路，與轎車對撞意外，造成女駕駛重傷；縣府農業處長許家豪16日突擊抽檢鎮內各養牛戶，結果在吳姓飼主的養牛場發現部分牛隻並未釘掛耳標，當場開出勸導單要求一周內改善，否則將執行牛隻沒入。

台11線120公里處嘉平5號橋路段15日凌晨1點，發生自小客撞牛意外，女駕駛腦部嚴重出血，還在加護病房觀察中，而2頭牛也橫死馬路中，經農業處調查，該2頭牛均未依規定掛耳標。

農業處長許家豪處長16日偕同縣警察局成功分局長蘇偉荃及台東縣動物防疫所人員前往成功鎮養牛戶突擊檢查，其間接獲通報，吳姓飼主行跡可疑，立刻尾隨至其養牛處查核，許家豪當場告知吳姓飼主相關規範，並予以道德勸說。

一行人也在當場查獲32隻飼養的牛群中有部分小牛未釘掛耳標，即便吳姓飼主的親人辯稱小牛剛到場，不宜完成耳標釘掛，但農業處仍開出勸導單，許家豪並提醒吳姓飼主必須在7天之內把所有牛隻釘上耳標，否則將沒收。

許家豪指出，縣府自去年8月開始陸續辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，要求養牛戶務必做好初生小牛剪耳號，沒有打耳號的牛隻耳朵必須夾上耳號。

另外，由於中央並未明定相關規範，已針對畜類圈養著手訂定地方自治法，將有更嚴厲的規範及罰則明定，力拼5月送縣議會審議通過。

(中時 )