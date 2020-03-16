台中市大里仁愛醫院16日配合台中市衛生局舉辦新冠肺炎防疫演練，模擬仁愛護理之家住民出現呼吸道症狀情境，進行隔離、轉送與消毒等措施。台中市衛生局長曾梓展表示，實況演練將製作成影片提供給醫療照護機構，提升防疫實戰力。

台中市長照機構防疫「超前部署」，衛生局16日在仁愛醫療財團法人附設大里仁愛護理之家展開防疫演練，提升銀髮族、護理師與工作人員的防疫應變機制，衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆及傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬官、護理感染控制委員蘇淑貞等人到場視察。

演練情境為1名護理之家住民出現呼吸道症狀，經診斷為支氣管炎，已開立藥物症狀治療，但患者咳嗽症狀加劇，且出現發燒及呼吸喘等症狀。演練進行通報、隔離及協助疫情調查，並建議轉送至大里仁愛醫院急診，而同房其他住民暫時收治單人房隔離照護，樓層全面性消毒。

大里仁愛醫院副院長王瑞欽表示，全面配合國家防疫指揮中心發佈的防疫政策採取適當的感染防護管制措施，希望前瞻性實地演練，降低疫情感染風險及造成的傷害。

(中時 )