屏東新園國中女排隊參加今年度國中排球甲級聯賽，奪得睽違13年的冠軍。（潘建志攝）

屏東新園國中女排隊參加今年度國中排球甲級聯賽，奪得睽違13年的冠軍，父母來自南美洲蓋亞那的隊長李貝兒拿到MVP。（潘建志攝）

睽違13年後，屏東縣新園國中女排隊參加今年度JHVL國中排球甲級聯賽，奪得冠軍重返榮耀，奪冠瞬間，教練吳珮汝與球員們都激動地相擁掉下眼淚。父母來自南美洲蓋亞那的隊長李貝兒，更不負眾望拿下MVP，她說團結、有企圖心是奪冠最大原因。

新園國中排球隊一直是國內勁旅，曾創下女排於91、92、93學年度三連霸、男排於92、93、94學年度三連霸的紀錄。不過由於對手也在進步，女排95學年度再次奪冠後，迄今雖數度獲得亞軍及季軍，卻屢次與冠軍失之交臂，讓師生們扼腕。

今年在教練吳珮汝及隊長李貝兒領軍下，一路過關斬將，在13支隊伍中一路從預賽、複賽打入決賽。雖然球員們的素質並非都是頂尖，但在團隊合作下打出佳績，決賽兩場比賽都以3：0的全勝戰績打敗對手，贏的非常漂亮。

李貝兒的父母是從南美洲蓋亞那到台灣傳教，她和哥哥李尼希米都在台灣出生，一家人在台灣定居20年，已成為道地台灣人。哥哥是排球好手，105學年度也在國中排球甲級聯賽拿到MVP，兄妹檔先後獲得MVP，創下歷史。

李貝兒說，小學時看哥哥打排球很帥，決定加入排球隊。練球過程很辛苦，不過在隊友陪伴下，大家團結一起達到目標，感覺非常榮耀；至於拿到MVP，她覺得不需用獎項來肯定自己，但能拿到也是很開心。吳珮汝說，貝兒從進球隊時體重破70公斤，花了很多心力努力減重及練球，如今終於豐收成果。

她說，這次奪冠就像國父革命11次才成功一樣，期間與隊員們歷經許多努力與挫折，心情五味雜陳。她雖然對球員嚴格，重視紀律與態度，但也能走入孩子的心，彼此信任創造最大戰力。校長陳冠良說，比賽獲得校友們及全新園鄉支持，拿下睽違13年的冠軍，是屏東縣的驕傲。

(中時 )