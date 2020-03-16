水果中蘊含豐富的維生素、礦物質等成分，每天攝入一定量的水果是有益於身體健康，日前,在新型冠狀病毒的防控階段，很多人擔心買回家的水果被病毒污染，大陸最近網路上掀起一波論戰，認為吃水果必須削皮才能保證自身安全，大陸專家出來解釋，這種說法純粹是無根據的謠言。

新型冠狀病毒是一種動物性病毒，主要通過呼吸道飛沫和密切接觸兩種方式傳播給其他人，而在水果蔬菜上存活的可能性很小，至今還沒有因食用水果蔬菜導致人類感染新型冠狀病毒的報導。再者，水果在食用前大家都會清洗，採用流動的水對水果進行15-30秒的沖洗可有效減少水果表面的農藥殘留、細菌病毒的污染，所以，食用洗乾淨的水果都是安全的，不會有傳染病毒的可能。

其實，很多水果果皮含很有營養成份，而且這些成份具有保健作用，如葡萄皮中含有白藜蘆醇和花青素，白藜蘆醇具有降血脂、預防動脈硬化、增強免疫力的作用，花青素則有強抗氧化、抗突變、保護心血管等功能。我們常吃的蘋果的果皮中含有膳食纖維和維生素C，蘋果皮中的維生素C含量竟然接近整個果實含量的一半，膳食纖維能夠促消化，維生素C可以抗氧化、增強免疫力，帶皮食用這類水果會更有營養價值。

所以，疫情期間吃水果去皮是不必要的，去不去皮都不會有感染新型冠狀病毒的風險，通常情況下帶皮吃水果更營養。

(旺報 )