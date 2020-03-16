小彬彬與兩個兒子小小彬、迷你彬近期合影。（溫兆宇提供）

小彬彬讓自己變好，與小小彬、迷你彬父子關係也更好。（溫兆宇提供）

曾離婚兩次的溫兆宇（小彬彬）日前才證實與交往一年多的越南籍女友小英有結婚計劃，他前兩天又在臉書動態Po出一段兒子小小彬拍戲的影片，不少人以為小小彬復出拍戲，他笑回：「那是5年前拍《養個孩子不容易》的影片啦！」並透露正在念國三的兒子小小彬現階段比較想當平凡人。

他說小小彬現在和其他國三生一樣，都在準備基測，功課就是「一般般」，「我發現他很怕被關注，所以連功課都刻意維持在平凡的感覺，就是跟大家差不多就好」。童星起家的他坦言，小小彬現在就跟當初某個階段的自己一樣，怕人家特別看他、注意他，「不要招搖，就是我們另一種保護自己的方式」，尤其現在有網路、FB，隨時都可能有人爆料，「他會擔心，因此會刻意把自己變得比較平凡一點」，所以升上國中之後，小小彬就主動要求爸爸「不要再接戲，讓我好好上課。只接公益性質的活動就好」。

即將升上高中的小小彬，本來刻意不想走影視表演科，但後來爸爸小彬彬用自己當年讀華岡藝校的經驗鼓勵他：「如果你的興趣是往這方面走，就去讀吧，當初我讀華岡時，同學都是在比帥比美的，聊的話題也都跟表演相關，你在這樣的環境，就不會覺得自己跟別人不一樣，會比較開心。明明有興趣卻刻意閃躲也不太好，既然有天份就好好發揮，不用再擔心，也不用刻意壓抑自己的興趣專長」。小小彬把爸爸的話聽進去，目前已在考慮報名就讀有影視科的高中。

好事將近的小彬彬坦言，兩個兒子小小彬和迷你彬都很樂見爸爸即將迎來第三春，他說自己上一段婚姻結束後打擊滿大的，當時思緒很亂、自己脾氣不好，又因為經營餐廳每天喝酒，整個生活步調亂到一團糟，後來這兩、三年他都在深自檢討反省中，小孩也有看到爸爸的改變，「我說不喝酒就不喝、好好認真做事，有了喜歡的對象後，在愛情的魔力下，每天開開心心、有衝勁，瘦了20公斤後，連本來不喜歡打扮也開始打扮，小孩看到我的改變當然高興，跟我女友相處也不錯，加上她又是越南籍外國人，他們也覺得偶爾可以去越南走走很不錯。」

小小彬準備念高中影視科，熱愛棒球的迷你彬現在讀國一，因為是棒球校隊所以住校，只有週末日才回家，爸爸小彬彬平常則忙著經營開在汐止自家附近的「小彬彬特色小吃」，也開了廣告行銷工作室，希望多賺點錢趕緊繳清房貸。至於與女友的婚事，小彬彬說因為疫情關係，女友回越南後暫時無法回來台灣，他年初陪她一起回越南，他返台後就碰到新冠肺炎疫情，兩人至今已兩個多月沒見面，由於結婚登記前要先排隊等候面試，「本來大概要再排隊三個月，現在可能時間會拉更久」。

(中時 )