美國田納西州一對兄弟檔，為了在疫情期間發大財，到處搜括一萬七千多罐乾洗手、抗菌紙巾和口罩，並且放上網販售牟利。兄弟倆遭田納西州檢方查獲後，16日把所有囤積的抗疫物資捐給當地教會。

麥特與諾亞卡爾文兄弟(Matt and Noah Colvin)在店家貨架上大肆搜刮上述抗疫物資，並且在零售網站亞馬遜販賣，但被亞馬遜阻止，州檢察長辦公室也寄發禁止令。

這對兄弟在3月1日，也就是美國宣布本土第一宗新冠肺炎死亡案例的次日，駕車在該州的賣場掃貨，之後弟弟諾亞又長途跋涉，開車遠征肯塔基州，花了三天時間囤積更多貨品，麥特則在家中接收先前訂購的其他物資。他在亞馬遜貼文賣300瓶乾洗手，售價8到70美元不等，而且很快就賣光。

次日亞馬遜發現防疫商品售價飆高，把麥特的商品與數以千筆類似的貼文下架，其中部分賣家被停權。

2月初新冠肺炎疫情在大陸迅速蔓延之際，2015年起轉行當亞馬遜專職賣家的麥特，以3塊半美金代價，買下兩千套「流行病套裝組」，再以高價轉售，發了一筆災難財。

田納西州檢察長史雷特利表示，無法坐視在此亟需物資的時刻，還有人哄抬價格，「我們會採取激烈舉動制止。」

(中時 )