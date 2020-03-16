新冠肺炎疫情近日在歐洲延燒，義大利成為重災區，累計24747例確診、1809死，根據義大利媒體報導，曾協助設計1992年巴塞隆納奧運主場館的知名義大利建築師維多利歐．葛雷高第（VittorioGregotti）因為感染新冠肺炎，15日不幸在米蘭聖朱塞佩醫院病逝，享耆壽92歲。

據建築師報（The Architect's Newspaper）指出，葛雷高第1927年出生於義大利北部地區，從米蘭理工大學畢業後，曾擔任建築雜誌編輯、總編，建築師、城市規劃師及策展人，同時也是威尼斯建築雙年展的先驅者。

葛雷高第享譽「現代建築之父」，設計成就除了巴塞隆納夏季奧運場館之外，還有位於義大利熱那亞（Genoa）、1990年代世界盃足球賽的場館，以及米蘭阿幸波地劇院（ArcimboldiOpera Theatre）、葡萄牙的貝倫（Belem）文化中心、法國普羅旺斯大劇院（Grand Theatre de Provence），就連大陸上海的住宅區也能看得到他的作品。

米蘭阿幸波地劇院。（圖／brachetti）

對於葛雷高第不幸感染新冠肺炎逝世的消息，義大利知名建築師史蒂法諾博埃里（Stefano Boeri）隨即在個人臉書po文悼念。他表示，葛雷高第是國際建築大師，創造了義大利文化的故事，葛雷高第的離世，讓他感到非常遺憾。

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(中時電子報)