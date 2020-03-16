為對抗新冠肺炎，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在推特發起拍片展示正確洗手方式的活動，已有多位體育界明星和名人響應。他還點名防彈少年團（BTS）等流行樂偶像參加。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日發起「洗手挑戰」（#SafeHands），發布展示自己洗手方式的影片，並標記多位名人接受挑戰，包括微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、比利時足球明星盧卡庫（Romelu Lukaku）、韓國偶像男團BTS和美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等。

新冠肺炎已在全球造成6000多人喪命。衛生專家表示，頻繁徹底洗手是對抗疫情擴散最重要方法之一。

被譚德塞點名的國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）接受挑戰。他在拍攝的洗手影片中敦促民眾協助「趕走病毒」，並「請確保散布這個訊息，而非病毒」。

此外，英超足球隊利物浦（Liverpool）門將貝克（Alisson Becker）、已退休的巴西足球明星卡卡（Kaka）和一級方程式賽車（F1）賽車手葛洛尚（Romain Grosjean），也都拍片響應這項活動。

(中央社)