屏東林邊農友謝永清是校長退休，3年前和老師退休的太太許憶齡種植蓮霧，從教育界轉行農業界，雖無務農經驗，但夫妻倆用心學習，以草生栽培、不施用農藥方式種植，雖然他自謙「吾不如老農」，種出的蓮霧果相不美，卻果質香甜受到歡迎。

謝永清退休後隔年太太也退休，夫妻倆原本想回歸山林，過著閒雲野鶴的生活，但因個性閒不下來，家中原本有塊2分多的地租給親友種植，剛好租約到期，便收回來自己種植。

謝永清小時候只幫忙家裡種蔬菜、紅豆等，沒真正種過田，決定從校長回歸學生後，他帶著好學精神上了很多農業課程。不少農友教他用農藥收成最快，但他希望以愛護生態環境來務農，堅持以草生栽培方式管理。

因田地在88風災時曾被水淹沒，土壤受到破壞，必需長期土壤活化。草生栽培可以增加有機質及改變土壤酸鹼值，朋友也介紹施用光合菌，效果不錯。雖然草長得很快，一個月要割2次，十分費力，但他仍甘之如飴。

夫妻倆從清晨6點多就到田裏工作，直到太陽下山才能休息。草生種植的蓮霧雖然果相不美，但果肉質地紮實、甜美，具有傳統蓮霧的香氣與風味，雖然不漂亮但安全好吃，受到教育界及醫學界朋友的喜愛，訂單不斷。

(中時 )