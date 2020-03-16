雲林縣配合中央防疫指揮 公私立高中職以下師生禁出國 18:582020/03/16 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣配合中央防疫指揮，公私立高中職以下師生禁出國。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣政府配合中央防疫指揮，公私立高中職以下師生禁出國，至9月本學期結束前，若衍生出退費賠償問題，將依交通部觀光局公布的解約退費原則處理，若退費過程有爭議，縣府也會協助處理。 雲林縣長張麗善表示，疫情延燒公務人員更需以身作則，因此即日起禁止公務人員出國，直到疫情減緩為止，也呼籲民眾除非有必要，否則不要出國，大家共同防疫，才能在最短期間內戰勝疫情。 (中時 ) #出國 #人員 #師生 #雲林縣 #公務 #雲林縣禁師生出國 #公務人員以身作則 #民眾盡量不要出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林四湖凌晨火警 6旬男子命喪火窟 10:182020/03/12 社會 「你守護病人 我們守護你」!’M COFFEE送暖奇美醫護 13:422020/03/12 生活 愛的巧克力 鹿港高中為秀傳醫護人員送暖 16:022020/03/12 生活 挺醫護！連鎖咖啡推醫護人員憑證珍珠飲品買1送1 17:042020/03/13 消費 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 男子精神不穩定 從雲林身障大樓墜樓重傷 12:362020/03/14 社會 醫檢師爆肝拚篩檢 卻無防疫補助 04:102020/03/15 生活新聞 婦人逼藥師下跪 北市警通令加強醫護安全 19:022020/03/15 社會 台南市出租套房火警 1男重傷送醫 23:512020/03/15 社會 國泰人壽強烈建議員工勿去海外旅遊 准許假期延至明年 14:382020/03/16 財經 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 新婚2月狠父暴怒踹死4歲繼子 母等18小時才報警 - 社會 新店直播主捅死獨子！辯護律師超盡責：是傷害致死非殺人 - 社會 太繃了！BMW美女業務又曬美照 性感撞球倒L網友又瘋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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