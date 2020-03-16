雲林縣政府配合中央防疫指揮，公私立高中職以下師生禁出國，至9月本學期結束前，若衍生出退費賠償問題，將依交通部觀光局公布的解約退費原則處理，若退費過程有爭議，縣府也會協助處理。

雲林縣長張麗善表示，疫情延燒公務人員更需以身作則，因此即日起禁止公務人員出國，直到疫情減緩為止，也呼籲民眾除非有必要，否則不要出國，大家共同防疫，才能在最短期間內戰勝疫情。

(中時 )