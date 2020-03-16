新冠疫情重創交通運輸業，交通部對交通運輸業者祭出汽燃費全面補助，包含：小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業營業車輛，補貼今年汽燃費50％；遊覽車客運業，補助今年第4季汽燃費50％。

公路總局表示，全台小客車租賃業、小貨車租賃業目前約17萬輛，汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業約8萬5000輛，估每年汽燃費約19.55億元。

至於遊覽車客運業，先前為因應觀光相關產業營運衝擊，已自2019年10月起免徵汽燃費至今年9月，接下來的10月至12月，會再補貼汽燃費50％。據公路總局統計，全台遊覽車約1萬6000輛，一季汽燃費約1.1億元。費用由嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算補助。

公路總局表示，符合補貼資格的運輸業營業用汽車，汽燃費繳納通知單將以應徵金額50％核徵，並載明當季應繳納金額、政府補貼金額及實際應繳納金額。今年度營業車春季汽燃費，延至4月開徵，繳費期限至4月30日止，公路總局籲請各運輸業者，收到繳費單依規定時間繳納。

針對今年營業車春季汽車燃料使用費開徵前，辦理異動已繳納的車輛，各區監理機關也將於4月底前主動退還車主50％補貼金額。交通部並針對受疫情衝擊及影響較大的遊覽車客運業及小客車租賃業，補貼今年期車輛牌照稅50％，並已主動洽財政部及各地方政府稅捐稽徵機關完成研商確認補貼作業細節。

各區監理機關將於3月底寄出營業車春季汽車燃料使用費開徵繳納通知書，車主可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，亦可透過監理服務網或電話語音轉帳代繳系統操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納。

(中時 )