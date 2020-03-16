江姓男子陸續花2600萬元購買北市文山區62坪預售屋，入住沒多久，竟收到屋主寄發的存證信函，江男才發現魏姓經銷商「一屋兩賣」，不但揹負千萬貸款，房子還不是他的，憤而提告。台北地檢署查出魏姓經銷商涉嫌私刻建商印鑑和江男簽假約，16日依詐欺等罪起訴魏男。

檢方調查，江男2010年間預購北市文山區的「台北地賞」1樓房屋，付800多萬元訂金給建案經銷商魏男，2014年初，魏男稱自己資金不夠，委託其他建商續蓋，並以其他建商的大小章，再和江男簽訂新的買賣契約，江男總計付款2600多萬元給魏男購買房子及停車位。

2014年7月，江男入住新房，卻收到屋主寄存證信函要求他搬出，江男才發現，房子不在自己名下，包括160萬元的車位也是魏男妻子名下，控告魏男、建商及屋主等人涉嫌詐欺。

建商、屋主否認詐欺，魏男雖承認逾越授權蓋章，但辯稱房子都是他的，他可以決定要賣給誰，沒有詐欺。但檢察官不採信魏說法，依詐欺罪嫌起訴魏男，至於建商和屋主則因罪嫌不足，獲不起訴處分。

(中時 )