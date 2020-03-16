歐美地區自疫情爆發以來，確診及死亡人數直線上升，且台灣兩日即新增12例境外移入確診，使民眾質疑是否是因病毒產生突變所致。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳對此表示，可能是因歐美的衛生習慣並未像亞洲一樣嚴謹，且歐美人士不習慣配戴口罩，也是導致染疫風險增加的一大原因。

中央流行疫情指揮中心指出，新冠肺炎疫情從大陸地區的蔓延轉往歐美，每日新增確診和死亡案例節節攀升。疫情指揮中心陳時中表示，昨日與今日新增的12名確診皆為境外移入個案，也已經對歐洲與中東等地祭出第三級旅遊疫情警告，民眾應避免前往當地進行非必要的旅遊。

有民眾質疑疫情的飆升，是否可能代表新冠肺炎病毒有突變的跡象。召集人張上淳表示，疫情會在歐洲擴散的原因，「基本上還是民眾的習慣和作為，沒有像亞洲那樣的嚴密嚴謹」，人與人接觸「也沒有習慣戴口罩」。張上淳也指出，國人若至歐美地區旅遊，在可能面臨的歧視等狀況下不配戴口罩，吸入飛沫或增加雙手觸摸口鼻的機會，也將增加染疫風險。

(中時 )