香港迪士尼樂園度假區16日公佈2019財政年度業績，截至去年9月底，全年淨虧損1.05億港元，樂園業績連續第五年虧損。

2018年10月至2019年9月財政年度，香港迪士尼樂園全年收入與2018財政年度相若，維持約60億港元，樂園全年入場人次按年下跌4％至650萬人，過去一年到訪的賓客中，本地賓客入場人次佔整體41％，內地及其他市場則分別佔33％及26％，來自日本、韓國、泰國賓客的入場人次均錄得雙位數字的增長。樂園賓客人均消費按年上升4％。

2019財政年度首9個月，樂園業績表現強勁，收入按年上升11％，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增長20％，淨純利增幅則高達三倍，同期樂園入場人次上升5％，而酒店入住率按年增加8個百分點。

然而，自去年6月發生的社會事件，打擊樂園7月至9月的業績，全年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利下跌17％至11億港元，淨虧損為1.05億港元，較上一財政年度大幅上升九成四，樂園業績連續第五年虧損。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，去年社會事件及近期新冠肺炎疫情對樂園業績造成嚴重衝擊，2019財政年度業績未完全反映這一影響，楊善妮坦言，自去年暑假開始，樂園已非常謹慎管理業務，進行較有效的市場推廣和銷售計劃，在訪港旅客下降的情況下，本地賓客市場運營得不錯，未來亦會繼續努力，她強調，正積極應付挑戰，有信心、有能力做好日後營運。

因應疫情影響，香港迪士尼於今年1月26日暫時關閉，至於公眾所關心的樂園何時重開，楊善妮認為現時疫情發展瞬息萬變，樂園首要考慮是保障賓客及工作人員的安全，正努力實施各項防疫措施，包括消毒、在樂園及遊樂設施出入口安裝酒精搓手液等。她還透露，樂園預備了不同娛樂體驗和優惠，有望在樂園重開時推出。

(旺報 )