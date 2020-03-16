本周12星座星座運勢，星座專家許睿光老師表示，金星落在金牛座，處女、魔羯、金牛財運都會不錯。金星和火星還有三合的相位，所以金牛座桃花也不錯。但是獅子座需要遠離是非，堤防破財，因為月亮走過第八宮，切忌在人際關係方面，不要硬撐解決他人財物狀況，變成自己公親變事主。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 曙光乍現 揚眉吐氣
●魔羯 ♑️ 意志堅決 成績傲人
●雙魚 ♓️ 貴人相助 無往不利
●巨蟹 ♋️ 遠地好運 受人注重
運勢平穩：
●天秤 ♎️ 貴人出現 帶旺運勢
●雙子 ♊️ 事業發光 擴大人際
●處女 ♍️ 工作財運 雙雙走旺
●天蠍 ♏️ 快意生活 努力工作
要注意：
●金牛 ♉️ 人際關係 憂喜參半
●射手 ♐️ 自我懷疑 要照顧家庭
●水瓶 ♒️ 家人相處 莫名壓力
●獅子 ♌️ 遠離是非 提防破產
➤加碼
財運最旺：水瓶 ♒️
桃花最旺：金牛 ♉️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
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