最近在台視、三立偶像劇《跟鯊魚接吻》飾演暖男主廚「葉軒」的藝人李運慶，被爆15日晚上跟人發生行車糾紛起口角，對方威脅「你這樣開車我是可以撞你的」，他也回嗆對方「不然你撞撞看」，沒想到對方等他開車之後真的撞了他，他的車子後面板金凹了。他稍早透過經紀人表示，今天（16日）下午已經前往警局做筆錄，準備告對方恐嚇和毀損。

李運慶的經紀人表示，就她了解，對方可能想要超車或變換車道未果，因此停紅燈時下車來敲李運慶車窗，威脅他「你這樣開車，我是可以撞你的」，李運慶覺得是小事沒想要理會，就開自己的車，沒想到對方一直跟著他的車，故意等在後面真的伺機惡意撞下去，他人沒事，但車子右方有明顯刮傷。當場已經報警請交通警察來處理。

李運慶經過一晚的思考，考量到日前才剛發生「小鄭容和」當街情緒失控隨機殺人事件，覺得現在有太多情緒易失控的人，不能讓這種事一而再發生，雖然原本覺得這起車禍事故只是私人小糾紛，想低調處理，也不想浪費社會資源，但對方已經到了恐嚇、蓄意傷人的程度，他認為不能姑息，以免讓更多人受害，因此下午還是前往警局做了筆錄，準備正式提告，一切就交給警方和司法單位來處理。

(中時 )