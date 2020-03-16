美國聯準會周日宣布，為應對疫情，降息4碼並推出7,000億美元量化寬鬆計劃。富達國際表示，聯準會是次降息至零水準及重啟量化寬鬆的行動，降息短期內，投資人可以留意投資契機！

富達國際亞太區首席投資長Paras Anand指出，儘管聯準會是次舉措有助紓緩資本市場流動性的壓力，但疫情影響生產力所構成的經濟損失日益擴大，以降息及量化寬鬆來抵銷影響的作用有限。因此，預期美國及其他成熟經濟體，將在中期推出更多財政政策以刺激經濟。

Paras Anand也說，亞洲區內的央行，特別是中國人民銀行，未必會跟隨聯準會的劇本，下調利率至零水準。原因是該區內經濟活動經歷今年初的低潮後，最近有跡象顯示區內經濟狀況或已見底。此外，去年人行也顯示其推行政策的哲學與其他央行有所不同。過去13個月，中國應對中美貿易關係影響，便傾向結合更廣泛的財政及貨幣政策以支持經濟。

Paras Anand說，股票等風險資產在公開市場的估值已進入錯置階段，因此，短期內市場或將出現相對具有吸引力的入市機遇。由於估值很大程度上取決於，市場對企業的中期營運指標及變現價格的假設，無可避免需要較長時間證實價格被低估。然而，風險資產在公開市場的價格，卻每日均會受到市場情緒，及市場對這些資產基本因素看法變動的影響而波動。投資者宜留意，實際價值與市場每日情緒波動的時差，所構成的入市機會。

(工商 )