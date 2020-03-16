新冠肺炎疫情重創好萊塢，除了娛樂活動及影視產業停擺，觀眾上戲院觀影的意願低，導致北美週末電影票房創20年來新低紀錄，僅收逾5530萬美元（16.6億台幣），即使「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）不畏疫情、端出科幻鉅片《血衛》，仍抵擋不了來勢洶洶的疫情，北美週末總票房較上週末下跌44％，《紐約時報》更寫道：「在周末票房上，上帝打敗了超級英雄。」

新冠肺炎病毒大流行打亂美國人原來的生活步調，政府為了避免群聚傳染，美國的電影院也陸續被迫關閉，除了賓州和紐澤西州的影院率先停業外，15日晚間紐約市長比爾白思豪（Bill de Blasio）下令該市所有電影院、夜店、小型劇院和音樂會場所從17日開始關閉；在此同時，洛杉磯市長艾瑞克賈西迪（Eric Garcetti）也宣布即刻起至月底關閉影院、酒吧、餐廳等娛樂場所，這對美國可說是空前舉動。

馮迪索在《血衛》扮演超級英雄，該片北美票房僅收逾930萬美元（2.8億台幣），比起預估票房數字少了30％，不過該片12日在台灣倒是為市場增添來客率，上映4天全台累計逾3170萬元，為台灣低迷的觀影市場帶來一股活水。

(中時 )