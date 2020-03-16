新冠肺炎疫情衝擊各行各業，就連情色產業有大受影響，先前有日本AV業者，打出加入就免費看200 部電影活動，包括知名情色網站，也推出 免費VIP給義大利的民眾使用，不過有情色之都稱號的荷蘭阿姆斯特丹，當地「紅燈區」被要求關閉，民眾或許是知道未來難以享有其他的娛樂活動，許多民眾趕緊出門「囤貨」，但囤的不是AV、衛生紙或是口罩等，而是大麻。

根據《路透社》指出，阿姆斯特丹的紅燈區向來吸引多國旅客，疫情爆發前，阿姆斯特丹總是吸引遊客們欣賞當地舞蹈秀，或是體驗成人場所的風情。

阿姆斯特丹每年吸引超過1700萬旅客前來觀光，每星期約有1000多個旅遊團在紅燈區附近參觀，傍晚時分更是高達每小時28個旅遊團。如今因為疫情延燒，旅客人數大幅減少，進一步衝激當地經濟。

荷蘭政府下令，著名的「紅燈區」將關閉，所有餐廳、咖啡館與學校關閉直到4月6日，包括販售大麻的知名咖啡廳也將關門；店家被告知要於15日晚間6點停止營業。消息曝光後，大批人潮來到販售大麻的咖啡館排隊，趁著荷蘭實施更嚴厲的舉措前先把大麻帶回家。

荷蘭15日激增176人感染新冠肺炎，全國累計1135人確診，其中至少20人死亡，荷蘭衛生部長布魯因斯（Bruno Bruins）表示，由於新冠肺炎蔓延非常快速，「紅燈區」暫時關閉是不得不的作法；包括經營「紅燈區」的業者也表示，考量到員工和顧客健康，繼續營業將是不負責任的行為，因此同意配合政府的政策，另外，荷蘭素來有鬱金香王國稱號，當地的花卉產業也警告，受到疫情影響，未來將面臨嚴重損失，可能有大量訂單會被迫取消。

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(中時電子報)