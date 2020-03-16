對於罷韓團體日前指稱，高雄市長韓國瑜上任後沒有再規畫新的社會住宅，高雄市都發局16日表示，這是誤導視聽，韓市府1年推的社宅量，已是前朝的1.36倍，後續仍會評估適合區位興建。

高雄市都發局長林裕益說，韓市府上任1年，即陸續推動3處社會住宅之興建。包括「苓雅區機11社住宅」245戶、「前金區舊警舍社會住宅」45戶等二處動工、以及規畫設計「三民區中都社會住宅」114戶，也預定於今年底動工。三處總計407戶，韓市府1年的績效，相較前市府長期以來才315戶，高出許多。

都發局駁斥罷韓人士，惡意誤導大眾視聽，居心叵測。林裕益表示，台灣住宅需求，南北大不同，高雄房屋租售價位與北部差異大，實在不宜用北部人的角度，來決定高雄住宅政策。

他指出，高雄幅員遼闊，興建社會住宅的地點，並不能完全符合大多數市民就業、子女就學的需求。從實務考量，以市民居住需求導向，規畫推行6大住宅輔助計畫，提供市民依自身家庭的實際需要，選擇輔助的方案。

(旺報 )