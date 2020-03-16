中原大學今日宣布，因應疫情持續擴大，為避免教室群聚上課，發生感染之情事，自3月24日(星期二)起，本校課程全部(含研究所)改採「類似非同步遠距教學(無面授)」之彈性教學方式授課。

校方表示，之前因應陸生無法來台上課，已著手建置線上教學平台工具，也已有相關對應準備，為防止疫情擴散，決定自24日起全校實施，本周教職全會針對到校上課學生宣導，自24日起改為線上教學。

(中時 )