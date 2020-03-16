大專院校首例！中原大學24日起全校採遠距上課 19:132020/03/16 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中原大學3月24日起為防疫採遠距教學。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中原大學今日宣布，因應疫情持續擴大，為避免教室群聚上課，發生感染之情事，自3月24日(星期二)起，本校課程全部(含研究所)改採「類似非同步遠距教學(無面授)」之彈性教學方式授課。 校方表示，之前因應陸生無法來台上課，已著手建置線上教學平台工具，也已有相關對應準備，為防止疫情擴散，決定自24日起全校實施，本周教職全會針對到校上課學生宣導，自24日起改為線上教學。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #新型冠狀病毒 #24 #上課 #日起 #中原大學 #因應 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市防疫計程車改三班制 3輛車24小時輪班接送 17:212020/03/13 生活 《日股》日經指數周跌15.99％，創歷來第2大單周跌幅 16:142020/03/13 財經 檢驗時間 應縮短至24小時 04:102020/03/14 生活新聞 日Costco鮮賣「台灣拌麵」 網瘋開箱結果驚呆 20:112020/03/14 生活 疫情地圖更名 美24小時改回台灣 04:092020/03/15 兩岸新聞 新增三確診 均有歐洲活動史 04:092020/03/15 財經要聞 買對保單 住負壓病房有醫靠 04:092020/03/15 金融．稅務 北市「警消醫護加油棧」上路 附早晚餐24小時皆可入住 23:402020/03/15 政治 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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