慈濟板橋園區為感謝在新冠肺炎疫情期間第一線照顧弱勢的社福機構工作人員，今（16）日專程送上素食便當給新北市板橋區頤安公共托老中心、愛明和愛立發展中心等社福機構。

新北市社會局長張錦麗表示，在防疫期間，各社福機構為保護弱勢的學員，增加許多工作負荷和壓力，非常感謝慈濟師兄姐的加油鼓勵。

慈濟板橋園區志工代表劉素琴表示，證嚴法師關心國內外疫情發展，希望在政府嚴密的防疫措施，和全民的全力配合之下，能早日解除新冠肺炎的威脅，由於慈濟各園區平日就在推廣素食養生環保愛地球，因此特地先提供50個便當給在第一線服務的社福人員，也希望大家本著眾生平等，盡量多吃蔬果，長養慈悲心，以遠離病毒侵襲。

頤安公共托老中心主任陳盈卉表示，自從政府發布疫情以來，全體工作人員均提高警覺，依照市府工作指引，加強環境的清潔和消毒，不僅用漂白水，也用紫外線消毒。另外，司機同仁早上接長者時，會先幫長者量測體溫、戴上口罩，才會讓長者上車；進入中心後，再由護理專業人員操作一次，在中心內也加強動健康等課程，以增強長者的免疫力，並要求長者勤洗手等。

(中時 )