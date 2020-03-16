國鼎生技（4132）16日表示，該公司參加美國德州休斯頓的美柏醫健（MyBioGate）發起公開徵求新冠肺炎（Covid-19）的治療專案，旗下研發中的Antroquinonol獲選為新冠肺炎明星治療藥物之一。

該徵選共有全球來自20多國約300 項包含試劑，醫材，新藥等，目前經2輪評選已先選出21項的產品提供海內外的投資對接。

國鼎總經理蘇經天指出，新冠肺炎尚無FDA核准的治療藥物或疫苗，目前已知要進行臨床的抗病毒藥多只能抑制病毒複製，而Antroquinonol 除了已知的抗癌功效外，在B型肝炎以及與冠狀病毒同為RNA病毒的C 肝病毒及其它試驗中顯示，除了可透過調節抑制Ras-PI3K-MTOR訊息路徑，而啟動內吞機制（Endocytosis）以抑制病毒，具有廣效性的病毒抑制效果，也包含各種流感病毒，更具有活化Nrf-2，抑制引起發炎的細胞因子例如MCP-1與IL-6等細胞（炎症）風暴，以及抑制TGF-β1而改善肺纖維化特點。

國鼎表示，將著手進行「流感病毒肺炎」的二期臨床規劃，視最後臨床結果來驗證其功效。

由美柏醫健（MyBioGate） 發起的「全球新冠病毒專案對接」公益活動，向海外8萬餘名遍佈北美、歐洲、澳洲的生物醫藥公司發起尋求新冠病毒疫情的醫療、診斷、器械項目的治療專案並進行全球新冠肺炎在網路上的路演簡報（Roadshow）論壇，到目前為止，已經完成了21家新冠病毒專案的線上路演（Roadshow），並將進行投資對接合作促成之平臺。

(工商 )