邱勝翊（王子）、任容萱、吳岳擎、大鶴、蔡函岑演出八大戲劇《覆活》，近日參加《娛樂百分百》挑戰「凹嗚狼人殺」，錄影前王子一臉興奮表示：「我們已經準備半年，等這刻很久了。」現場與羅志祥交手後，更讚對方「神操作」，任蓉萱也讚，「羅志祥套路好深，真的好強，好難玩喔。」自稱是該單元忠實觀眾的她坦言遊戲前心跳超快，不只手心、手背，連腳底都大出汗。

任蓉萱笑稱，大家為了這次錄影萬全準備，為此還在前一天，所有人相約練習到凌晨3點才休息。邱勝翊分享拍戲期間，演員群就是靠狼人殺凝聚感情，甚至還因此讓他能一眼看穿任容萱，「每次她一拿牌，我就知道她是什麼身分，根本不用驗證她是好人還壞人。」任容萱笑回：「雖然玩得心很累，但還是覺得很有趣。」此次為了宣傳新戲一起上節目，王子也逗趣提醒，「記得我們今天重點是來宣傳，不要玩遊戲玩到傷感情。」

至於怕不怕錄影的遊戲內容被熱議，眾演員義氣表示：「如果網友要罵一起罵，不要只罵某個人，我們就像《覆活》角色一樣，是生命共同體。」

(中時 )