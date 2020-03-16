嘉義縣長翁章梁（左二）出席頒獎典禮，期許若有與林佩貞（左三）同樣困境的人，能以她為典範，不輕易放棄，展現精采人生。（張毓翎攝）

南華大學學生林佩貞的舅舅蔡明訓（右一）16日出頒獎典禮時表示，他為佩貞今日的成就感到驕傲。（張毓翎攝）

南華大學學生林佩貞患先天性視覺障礙，父母早逝後一度想放棄自己，直到遇見豎笛老師蔡佩珊，找回生活重心。為分擔家中經濟，她考取3張街頭藝人執照，並利用假日賺學費，今年榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」；舅舅蔡明訓16日出頒獎典禮時，哽咽地說，佩貞曾跟他說「舅舅，我不想出去流浪」，因此，再辛苦也要拉拔她和6個弟妹長大，非常為她今日成就感到驕傲。

林佩貞今日在典禮上除了演奏數位吹管，也分享成長歷程，她回憶，因早產兒的關係，她出生體重僅 628公克，器官與視力神經發展不完全，念國中時雙親相繼過世，她與6個弟妹改由外婆及舅舅照顧，母親往生後，讓她承受很大的打擊，開始封閉自己，不願和外界接觸。

林佩貞說，在人生最低潮時，豎笛老師蔡佩珊走進她的生命，帶領她探索音樂世界，但經過一次意外，造成視網膜剝離，使她無法再演奏豎笛，幸好遇到音樂人董舜文教導她用「電子管樂器」演奏，這5年來參加許多場公益演出，期望將自己生命故事，傳達給更多人。

嘉義縣長翁章梁、南華大學校長林聰明及周大觀文教基金會創辦人周進華皆出席頒獎典禮，翁章梁致詞時說，他擔任縣府社會局長時，發現佩貞的家庭困境，即連結公部門及民間資源協助，期許若與佩貞同樣困境的人，能以她為典範，不輕易放棄，展現精采人生。

(中時 )