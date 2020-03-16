義縣民雄鄉長何嘉恒（第三排左一）贈送鄉內國中、小學生額溫片，16日在民雄國小舉行捐贈儀式。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，嘉義縣民雄鄉長何嘉恒自掏腰包購買約4545片額溫片，贈送鄉內國中、小學生每人1片，16日在民雄國小舉行捐贈儀式；何嘉恒表示，有鑑於市面上體溫計不足，因此特別購買額溫片，讓學生隨時檢測自己的體溫狀況，使校園防疫工作更扎實。

嘉義縣近日不少善心人士或單位，自發性捐贈防疫物資，就連各鄉鎮市公所也紛紛響應，如朴子市公所、新港鄉公所採購二氧化氯抗菌液，供民眾免費領取；太保市公所訂購漂白水原液，送給轄區每戶1瓶，攜手民眾一同抗疫；身為民雄鄉的大家長何嘉恒特別購買額溫片，讓學生隨身攜帶並測量體溫。

何嘉恒表示，民雄鄉公所日前買不到耳溫槍，向嘉義縣政府爭取，至今他們還在調貨，考量到現在體溫量測器難買，以及指揮中心15日公布有名新確診個案為10多歲的學生，因此，他希望盡自己微薄之力，讓全鄉4000多位的國中、小學生隨時了解自己身體狀況。

何嘉恒說，額溫片攜帶方便，也很好使用，只需將黑色感溫貼片置於前額5至10秒，就能得知額溫，保養時建議用酒精擦拭，便於消毒。

另外，嘉義縣政府預計4月初前，將新購置的328支額溫槍分送各校使用，教育處長陳添丁表示，目前未考慮購買額溫片，不過，為舒緩大型學校體溫量測負擔，已爭取教育部補助購置紅外線熱像儀，俟教育部核定後，立即補助讓學校設置。

(中時 )