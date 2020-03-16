日本名作家村上春樹2月22日參加在九州熊本市舉辦的談話會，由於當天是「貓之日」，被問到喜不喜歡貓時，他表明自己愛貓勝過狗，還經常建議人養貓，因為大部分的煩惱只要養貓就能解決。

《每日新聞》報導，村上在談話會上被問到有關貓的回憶時表示，「因為我經常旅行，很遺憾的，我沒有養貓」，但每天早上慢跑時都會和3隻野貓交流。

他說，「我們彼此認識，對方會以若無其事的表情經過，好像在說『又來跑步嗎？』，但是只要一叫牠，就會過來讓我摸摸牠的頭，摸3次左右牠就走掉。我們保持著比較好的關係（笑），恰當的距離感。」。

被問到是否喜歡貓時，村上以強有力的口吻回答，「當然是愛貓！」，「雖然也不討厭狗，但貓比較心靈相通，大概知道對方在想什麼。」。

有讀者問到，「感到無力感和喪失感時，應該怎麼平復心情？」，他立刻回答，「摸摸貓」，「我在做煩惱諮詢時，大半都會建議大家說，『請養貓』。大部分的煩惱只要養貓就會好。」。

村上發起的2016年熊本地震賑災捐款，共募集了1千350萬日圓。這次的談話會是為了向日本全國的捐款人報告賑災款的用途。最後決定用在整修熊本市內的夏目漱石故居、熊本市動植園、支援西原村的音樂演唱會上。

(中時電子報)