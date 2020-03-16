新冠肺炎疫情在全球蔓延，已造成169387例確診，死亡人數也來到6513例，許多國家出現搶購物資現象，就連英國也出現「衛生紙之亂」，有一名男子在超市買到最後2串衛生紙，沒想到離開超市門口就被打劫走的狀況。

綜合外媒報導，搶劫案發生當地時間的14日的下午3點左右，一名56歲的男子在倫敦的哈林蓋區（Harringay）的超市採買日常用品，結果他幸運地買到貨架上最後2串的衛生紙，當他付錢準備離開超市時，竟被人從後面搶走手中的衛生紙，讓他心情一秒從天堂掉到了地獄，氣得大罵，「我在意的並非衛生紙本身的價值，但我感到非常震驚，這就是我們要的嗎」？

全球爆發新冠肺炎疫情以來，各地都掀起「衛生紙之亂」，不過超市業者也時常宣導，會盡力補足物資，滿足所有顧客需求，民眾不用恐慌性囤貨，應把物資優先讓給最需要的人。

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(中時電子報)