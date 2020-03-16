16日北京100餘家餐飲企業、2700多個餐廳協調開通77輛專車運送農民工返京。北京市政府於16日上午發布《關於全力做好疫情防控工作保障企業有序復工復產的若干措施》，從食、住、用、行4個方面為企業提供復工服務保障。

北京市發展和改革委員會副主任林恩全16日在發布會上說道，將「服務好企業基本用餐需」。

林恩全指出，在大陸首都之窗公佈並更新北京市具有「點對點」配送能力的食材供應配送企業、蔬菜直通車企業名單，為企業提供常規配送或應急採購服務，已組織100餘家餐飲企業2700餘個餐廳推廣團餐預訂，發布了64家集體用餐配送單位名單和聯繫方式。同時搭建食材採購、團體訂餐在線服務平台，為複工復產企業提供高效對接服務。

為加大企業用工保障力度，北京市精準摸排用工需求，協調安排開通專車、專列，目前已「點對點」協調開通77輛專車、8個列車專廂，從山東、四川、陝西、江蘇等省運送2735名農民工返京返崗。

(旺報 )