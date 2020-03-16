歐洲新冠肺炎疫情持續蔓延，荷蘭也無法倖免，確診數已經突破千例。在荷蘭政府宣布將對部分區域進行封閉控制疫情後，許多荷蘭人竟然排起了長龍，為的是能夠趕緊買大麻囤貨。

荷蘭疫情迅速增溫，荷蘭政府緊急頒布限制令要求關閉阿姆斯特丹市中心多處街道。由於這裡有多出販售大麻的商店，許多民眾在聞訊後都迅速前來，就是要在商店關門前能買到大麻，“以備不時之需”。

大麻店生意好到不行，原先根本不需排隊的竟然出現長龍。猶如亞洲城市排隊買口罩的景象。忙碌的店員為快速結帳，將顧客以現金支付和刷卡支付分開，以便更快的服務顧客。

有排隊的荷蘭人表示， “搞不好被迫宅在家，乾脆趁機抽點大麻放鬆一下。有人更指出，政府一宣布禁令，麻友們就一傳十十傳百，大家有志一同迅速趕往附近的大麻商店補貨。

荷蘭政府統計，截至15日新增確診新冠肺炎病例176例，累計確診1135例，其中死亡病例20例。據估計，荷蘭可能已經有超過6000多名新冠肺炎患者。

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(中時 )