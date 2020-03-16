住宿型長照機構不敷使用，雲林縣長張麗善（前右二）協助台大雲林分院規畫爭取。（張朝欣攝）

雲林縣人口老化高居全國第2，現有住宿型長照機構不敷使用，為此縣府輔導台大醫院附設雲林分院向衛福部提出申請，規畫在斗六市設置住宿型長照機構，雲林縣長張麗善16日至預定地勘查，並指示縣府成立專案平台，盡速提升雲林長照住宿式機構服務量能。

依據衛福部調查，國內照顧機構供給不足，許多民眾反映無法在住家附近找到適合的住宿式機構，或是根本沒有機構，品質優良的機構也有1位難求的情形，只能將長輩送至更遠的地方，無法時常探視長輩。

張麗善表示，雲林縣內目前65歲以上人口數為12萬6140人，若以失能率12.7％推估，約需1萬6000個床位，才能讓所有長輩獲得妥善的照顧，但縣內長照機構僅有3300多個床位，導致許多長輩必需到外縣市接受照顧，希望縣內醫院能配合政府長照政策，多設置住宿型長照機構。

縣衛生局說，衛福部公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請作業須知後，衛生局即輔導台大醫院雲林分院提出申請，規畫設置總床數214床的住宿型長照機構，衛福部於今年1月31日函知台大醫院雲林分院該計畫「修改後通過」，可獲補助約2億元，不足部分由台大醫院自籌。

台大醫院雲林分院規畫將住宿型長照機構設在斗六分院附近的「機28公有地」，縣府為協助取得土地，16日舉行府內跨局處會議，並邀財政部國有財產署中區分署雲林辦事處等單位共同討論，會後並進行用地現勘，希望加速本案進行，讓鄉親及早就近接受安養照顧。

(中時 )