因應全球疫情發展，台大宣布4月6日起100人以上課程遠距教學。另外中原大學3月24日起也採取非同步遠距教學，且取消期中考。

台大表示，除了錄製課程內容上傳台大網路教學平台NTU COOL外，教務處將提供各授課教師訊連科技簡報軟體U Webinar和U Meeting的平台帳號，俾益所有老師可以同步遠距討論。台大並強調未來將視疫情發展，若有需要，不排除所有課程均遠距教學。

台大教務處數位學習中心此前已開設「數位TA訓練課程」，邀請所有100人以上課程的助教在3月20日前上完課。台大並強調為確保學生學習權益，大家應充份利用數位資源，「無論疫情如何發展，學習都不會中斷。」

中原大學下周二起含研究所全部課程改採「類似非同步遠距教學」的彈性授課，取消期中期末考，改以報告、作業、討論、線上考試等方式取代。體育課授課內容統一改為「維護疫情間之體能健康」，以學生到自訂健康目標或報告來打分。

(旺報 )