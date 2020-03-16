因新冠肺炎疫情，大陸政府和尼泊爾政府相繼宣佈取消2020年春季登山季珠穆朗瑪峰的攀登。這是近年來大陸和尼泊爾第二次取消珠峰攀登。上一次取消攀登是在2015年，一場7.8級的地震席捲珠峰區域，珠峰攀登被迫叫停。

海拔8844.43米的世界最高峰——珠穆朗瑪峰，聖潔而神秘，佇立在大陸和尼泊爾邊界。瀋陽登山家孫義全說：「今年的珠峰攀登已經取消，但是對於中國登山界甚至是全體中國人來說，珠峰仍應該被仰望，因為今年的珠峰具有特殊的意義。」

(旺報 )