今年珠峰春季攀登取消 20:332020/03/16 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情，大陸政府和尼泊爾政府相繼宣佈取消2020年春季登山季珠穆朗瑪峰的攀登。這是近年來大陸和尼泊爾第二次取消珠峰攀登。上一次取消攀登是在2015年，一場7.8級的地震席捲珠峰區域，珠峰攀登被迫叫停。 海拔8844.43米的世界最高峰——珠穆朗瑪峰，聖潔而神秘，佇立在大陸和尼泊爾邊界。瀋陽登山家孫義全說：「今年的珠峰攀登已經取消，但是對於中國登山界甚至是全體中國人來說，珠峰仍應該被仰望，因為今年的珠峰具有特殊的意義。」 (旺報 ) #尼泊爾 #大陸 #珠穆朗瑪峰 也許您會感興趣 推薦閱讀 加速復工維穩世界經濟 04:102020/03/12 論壇廣場 物價跟著疫情穩 04:102020/03/12 論壇廣場 騰訊2019手遊收入 估全球最吸金 04:102020/03/12 全球財經 日本郵政13日起不再受理寄大陸的國際快遞 21:242020/03/12 國際 陸航空業慘兮兮 2月旅客減8成 04:092020/03/13 焦點新聞 借鑑大陸經驗 有利台灣防疫 04:092020/03/13 論壇廣場 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 疫後的世界新秩序 04:102020/03/15 時論廣場 敵視台商是自挖牆腳 04:102020/03/16 論壇廣場 兩岸熱門新聞 76萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 日報 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 美新冠病毒疫苗臨床試驗正式展開 45志願者接種 - 時政 鍾南山為醫護落涙：滄海橫流 更顯英雄本色 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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