台灣境外移入個案大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天才宣布防疫新措施，非必要赴三級警告國家或地區者，不但不可領取防疫補償，還將公布其姓名，他甚至丟重話「不可能還貼你1萬4去旅遊」。但現在卻傳出有里長揪團照遊西班牙，且因早一步出發，返台有可能照領防疫補償。

鼓勵民眾配合防疫，衛福部3月10日發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，民眾若因居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，最多14天可領1萬4的防疫補償金，引發只禁醫護出國、不禁民眾旅遊的不公平質疑聲浪，更有部分人反映竟有少數民眾為了申領防疫補償而刻意出國。

但新北市就有里長10日揪團前往西班牙、葡萄牙進行11天旅遊，回程還將於香港轉機，執意出發，就是因為多數團員不想浪費團費，且返台可領1萬4防疫補助。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥強調，新措施公布後就是即日生效，但該起案例是否符合條件，因為他們已經出發了，且歐洲相關國家自17日起才會升級為第三級，這一點我們會再根據法規來討論，但不鼓勵這樣的行為。

「他們真的來領也會不好意思啦！」莊人祥說，依法民眾還是可以來申請，但該起事件經過媒體報導之後，相信對方應會有所警惕。

(中時 )