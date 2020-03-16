香港消費者委員會調查發現，市售45款潤唇膏中，有80%均檢出潛在有害的礦物油物質，且超出國際建議值上限。另受檢樣本中有半數檢出含致癌物MOAH混合物，含量最高一款達4.5%。受檢樣品中包括多款知名品牌。香港消委會並稱，部份護唇膏未明確標示成分與生產日期，已要求廠商改進。

綜合港媒報導，香港消委會測試的45款潤唇膏樣本中，價格介於13至505港元(合台幣51至1986元)，其中11款標榜具防曬效能，檢測項目包括MOSH及MOAH、香料致敏物質、重金屬等。而測試當中有5款的MOSH混合物含量較高，總量由6.9%至40.8%不等，未能符合建議上限（5%）；有23款樣本檢出MOAH混合物，含量由0.0054%至最高4.5%。

報導說，這些不合格的產品包括許多知名品牌，如凡士林(Vaseline)、Jack Black、QV、曼秀雷敦、美國雅兒、Kiehl's、CARMEX、Blistex、LUCAS、BIODERMA、Dermal Therapy等。

消委會指出，調查發現有6款潤唇膏沒有標示任何有效日期，另有9款沒有展示產品詳細成分資料，促請促供應商從速改善產品標籤資料，並提醒消費者要細閱產品成分標籤。

消委會提醒，雖然國際間未有法例規管化妝品中的MOSH及MOAH的含量，但近年愈來愈多研究提及要降低潤唇膏中相關物質的需要，認為市民、小童及嬰幼兒等應避免使用含有相關成分的潤唇膏及唇部化妝品。

凡士林生產商回應指，產品中使用的成分達到國際及香港現行法例規範，雖然樣本驗出MOAH，但不代表有安全疑慮，強調以符合國際規格，又指若果未來國際間就化妝品中的相關混合物含量設有規管，該公司會用作為設計產品配方的依據。

(中時電子報)