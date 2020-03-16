嘉義市東區連任12屆的過溝里長賴正雄14日過世，享年81歲。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義市東區連任12屆的過溝里長賴正雄14日過世，享年81歲，起初為完成父親心願，故投身里長選舉，已服務里民47年，更是全台第二資深的里長伯，平日待人誠懇務實，深獲里民稱讚，有時累的時候會在椅子上盤腿休憩，故被大家都稱呼「軟腳里長」，他過世後，里民朋友聽聞後十分不捨，紛紛前往悼念。

賴正雄因父親賴鐵枝於擔任里長任內過世，為完成父親心願，故投身里長選舉繼續服務里民，於是從民國62年開始擔任里長一職，迄今已連任12屆，由於從小生活在過溝里，對里內大小事都相當熟悉，並時常幫助家庭困苦居民，於2004年獲頒內政部資深里長，2014年獲頒內政部資深里長，2017年獲選嘉義市特優里長。

賴正雄於去年10月因尿道炎感染至聖馬爾定住院治療，隔月因敗血性休克、肺炎併呼吸衰竭、急性賢衰竭及肝硬化併腹水送往嘉義長庚紀念醫院醫治，因病情惡化，於今年3月14日過世。

嘉義市選委會將依照地方制度法82條規定，村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生日起3個月內完成補選。

(中時 )