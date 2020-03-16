根據日本媒體報導指出，將近7成的日本網友認為東京奧運將無法如期舉辦，只有3成的網友堅信東京奧運不會被國際奧會取消。

隨著新冠肺炎疫情不斷擴散，歐美國家更是深受其害，因此東京奧運究竟能不能在7月24日開幕都已成懸念。

國際奧會(IOC)主席巴赫親自上陣替日本奧會站台，對東京奧運深具信心，然而IOC卻在日前發了一個通告，要求16日起位於洛桑的總部辦公室人員都待在家中辦公，如非必要千萬不要出門，等待通知何時回到工作岡位。可見得疫情的嚴重性不容小覷。

(中時 )