日本七成網友認為東京奧運辦不下去 20:082020/03/16 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本七成網友認為東京奧運辦不下去。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據日本媒體報導指出，將近7成的日本網友認為東京奧運將無法如期舉辦，只有3成的網友堅信東京奧運不會被國際奧會取消。 隨著新冠肺炎疫情不斷擴散，歐美國家更是深受其害，因此東京奧運究竟能不能在7月24日開幕都已成懸念。 國際奧會(IOC)主席巴赫親自上陣替日本奧會站台，對東京奧運深具信心，然而IOC卻在日前發了一個通告，要求16日起位於洛桑的總部辦公室人員都待在家中辦公，如非必要千萬不要出門，等待通知何時回到工作岡位。可見得疫情的嚴重性不容小覷。 (中時 ) #東京奧運 #國際奧會 #IOC 也許您會感興趣 推薦閱讀 延賽風向球 難過IOC這一關 04:102020/03/12 運動天地 東京都知事小池： 東奧沒有停辦的選項 13:312020/03/12 國際 新冠肺炎疫情難擋 FIBA宣布暫停所有比賽 18:322020/03/12 體育 G7承諾聯手抗疫 但2020年東京奧運仍將如期舉辦 11:202020/03/13 國際 小三羞讚「把子宮X發炎」！ 勾人夫摩鐵開心「闖關」 18:562020/03/13 社會 東京奧運聖火傳遞 希臘叫停 21:092020/03/13 體育 東奧延不延 日私下模擬因應 04:102020/03/14 國際大事 網友觀察指揮中心「7大開會組合」陳時中：網友觀察精確 22:492020/03/15 生活 騙少女傳猥褻私密照 屢犯網狼要求法官輕判 10:222020/03/16 社會 東京奧運》IOC召開電話會議 討論新冠肺炎疫情影響 14:512020/03/16 體育 體育熱門新聞 全英公開賽》陸網友：為何台灣羽球這麼強 - 體育 日本七成網友認為東京奧運辦不下去 - 體育 桌球》一場比賽打了98分鐘 創下世界紀錄 - 體育 張偉麗鐵拳恐怖 挑戰者臉歪動手術 - 體育 中職》美國疫情嚴重 羅力讚台灣很安全 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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