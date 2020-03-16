疫情擴及北非及南美，摩洛哥、秘魯近日緊急宣佈關閉國門，據了解，目前有10團台灣團困在摩洛哥，無法出境，其中包含雄獅2團共31人，祕魯亦有2團40人無法出境，雄獅旅遊緊急向外交部尋求協助。

北非摩洛哥於15日緊急宣布關閉國門，陸海空全面封鎖，16日早上，秘魯總統亦緊急宣布全國進入戒嚴狀態，除超市、藥房民生基本用途之商店繼續營業外，所有商業活動皆暫停。

根據雄獅旅遊統計，目前有2團共31人滯留在摩洛哥，祕魯亦有2團40人滯留當，全數無法出境。雄獅已緊急通知外交部請求協助，並宣布中南美團停止出團到3月31日，影響3個團體。

另外，中央流行疫情指揮中心宣布，東歐、中東、中亞及北非等42國、1地區旅警提升至第三級警告（Warning），埃及第二級警示（Alert），可樂旅遊統計目前共有12團，含領隊在內共172人正在當地觀光，已立即通知旅客疫情新規定，並協助處理更改班機事宜。

可樂同時宣布取消4月30日前東歐、中東、中亞及北非、埃及等團體行程，並依政府規定辦理退費。

(中時 )