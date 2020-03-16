中台灣百貨市場母親節檔期VIP預購會，由大遠百與中友搶先於3/12率先開打，往年母親節檔期總是搶在第一個登場的廣三SOGO「全館感恩祭」活動，今年選擇延後一周、於3/19起全館預購會正式開打，惟業者對整體業績表現抱持悲觀看法。

廣三SOGO「全館感恩祭」今年母親節檔期祭出滿千送百、化妝品滿萬再加碼、8大銀行加碼送、聯名卡獨享加碼送、麗莎和卡斯柏獨家聯名來店禮等5重優惠促銷，刺激買氣。但廣三SOGO百貨總經理孫士春坦言，在新冠肺炎疫情衝擊下，中台灣百貨市場母親節整檔業績，恐將衰退10～15％。以廣三SOGO為例，原本內部業績目標訂13億元，現在已下修到11.5億元。

孫士春表示，「全館感恩祭」預購期間及首5日（3/19~3/29），特別於1樓加設贈品處，提供免下車館外刷卡取貨服務；此外，廣三SOGO全館VIP預購會，不僅祭出滿仟送佰活動，還有9大銀行刷指定門檻送禮券活動；更針對廣三SOGO聯名卡友推出3、5、8獨享滿額加碼禮，單筆刷滿3萬加送400，單筆刷滿5萬加送800、刷滿8萬加送1,600。

另外，Smart Card卡友於預購會期間，單筆消費滿2,000元，也可獨家兌換「麗莎和卡斯柏多功能摺疊收納袋」1個，限量4,000個。

廣三全館感謝祭於3/25登場，祭出歡慶5重送優惠促銷活動，除了全館滿3,000送300、1樓化妝品滿2,000送200，首9日滿萬再加送400、5樓/12樓內睡衣單筆滿2,000送200、名品珠寶/10樓大家電單樓層滿5,000送500外；首2日再攜手8大銀行滿3,000再加送100；而刷廣三SOGO聯名卡，滿8萬再加碼送1,600，回饋率高達近18％。

另各樓層再加碼最高回饋5％，總回饋率高達近23％；還有「麗莎和卡斯柏」的獨家聯名週週來店禮，包含「防曬裙」、「雙層加大兩用運動包」、「自動摺疊傘」等品項，實用可愛又討喜。

(工商 )