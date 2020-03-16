政府為了防疫，3月17日起到本學期結束（7月14日）高級中等以下學校師生禁止出國，對此，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，「這個措施有點過頭且不合理」，尤其針對師生，很奇怪。

張旭政質疑，是不是因為許多縣市先對師生出國做出限制，所以中央流行疫情指揮中心被牽著走，才做出這樣的決定？

張旭政說，政府要人民不出國，那就封閉邊境就好了，現在卻針對師生做出限制，讓人難以理解。他質疑，也有金融從業人士出國返台確診，為何不限制金融業都不能出國？與其限制師生出國，不如要求所有出國的人回來後都要隔離14天，更符合防疫的要求。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清則說，現階段確實不宜去高風險的國家，但政府應該是用呼籲的方式來達成這個目標，以強制命令針對師生來限制，沒有必要。因為，人民要出國有各種理由，有時是不得已，政府沒必要這麼硬性規定。

全國中小學校長協會理事長、台中市石岡國小校長吳錦章表示，全力支持政府政策，因為一切應以防疫優先，師生暫時不出國，可確保校園安全。

(中時 )