英國新冠肺炎疫情在政府未積極遏制病毒傳播也未實施大規模檢測的鬆散做法之下，確診人數節節攀高。根據《衛報》從衛生部門取得的一份內部文件顯示，預計英國未來12個月都會受疫情影響，直到2021年春季。期間多達80%民眾會染疫，感染人數中又有15%（約790萬人）須住院治療，死亡人數可能逾50萬人。

這份文件由英格蘭公共衛生署（PHE）緊急應變小組撰寫，並已獲得負責此次疫情的首席官員霍普金斯（Susan Hopkins）授權，公開給英格蘭各大醫院負責人及資深醫生。儘管預測數字都是根據最糟糕的情況推算，暗示實際情況會比較好，但是文件明確指出，預計未來12個月內，4/5的人會感染新冠肺炎，其中15%染疫患者需要住院治療。

文件提到，在疫情高峰期間（預期落在5月底至6月中），500萬名服務於基本及關鍵基礎設施的人（包括100萬醫護人員與150萬從事社會照護的人），可能有50萬人染疫請假。此外，全英會有10%的人出現咳嗽症狀。按照強森政府上周公布的防疫建議，任何有咳嗽症狀的人都應自我隔離7天。50萬人請病假加上自我隔離的人數，恐造成基礎設施當機。

該報告點出，目前有症狀而須接受檢測的人數已超出醫療系統負荷，因為實驗室「供不應求」，所以只能將檢測對象限縮於住院的重症患者、長照中心病患、關在出現確診病例監獄的囚犯。

(中時 )