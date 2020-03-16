（苗博雅臉書）

同樣是禁止高中以下師生本學期結束前出國，民進黨桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌沒有人質疑，國民黨新北市長侯友宜則被人質疑沒有法源依據。

新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區有1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）早上宣布，除了繼續掌握學生健康狀況、量體溫、校園消毒外，中央有系統指揮外，新北市更積極往前備戰，所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例，要個案報准核定後才可出國。

不過侯友宜這項宣布竟然被挑毛病，社會民主黨籍台北市議員苗博雅在臉書指出，侯友宜宣布新北市高中以下師生6月底前不准出國。最大的問題有兩個：1.地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題。2.只管出國，沒處理回國，治標不治本。

另也有律師質疑侯友宜宣布此措施的法源位階與比例原則。

但是同樣是地方首長，民進黨籍鄭文燦執政的桃園市也跟進，並加碼宣布，8月前各校出國計畫暫停。民進黨籍的基隆市長林右昌，下午再補一槍，跟進北北桃「逆時鐘」，基隆至7月14日前都禁止。

桃園鄭文燦和基隆林右昌好像沒有人去質疑甚麼法源啊、憲法啊、位階啊、比例原則啊等等的問題。

到了傍晚，疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會也宣布，指揮中心已跟行政院建議，行政院也已接受建議，到這學期上課日結束前，高中以下學校師生將暫停出國。

(中時電子報)