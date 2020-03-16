上海推穩外貿11條 保障重點企業供應鏈並擴大融資 20:272020/03/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海市商務委16日下發《關於應對新冠肺炎疫情支持外貿企業穩定發展的政策措施》。據澎湃新聞網報導，這11條政策對外貿政策不僅提供貿易便利，還實質性加大對外貿企業的融資支持，例如支持港務、集卡運輸等外貿服務行業優先復工，並確保重點企業供應鏈安全等。 此外，還將保單融資覆蓋範圍從年出口500萬美元以下的企業，擴大到3000萬美元（含）以下。 (旺報 ) #外貿 #企業 #融資 #政策 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 一二線城房市穩 三四線恐續下行 04:092020/03/12 焦點新聞 大陸紓困企業 內外資同等待遇 04:102020/03/12 財經要聞 老行庫拓業務 鎖定薪資戶 04:102020/03/12 投資理財 中小企總開課 培訓企二代接班 04:102020/03/12 產業特刊 陸商務部：疫情影響全球經濟產業鏈 17:032020/03/12 財經 散戶逃殺 融資餘額日降73億 04:092020/03/13 財經要聞 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 胡潤報告：逾5成陸中小企現金流緊張 11:182020/03/13 財經 陸自詡世界投資避險最佳區域 04:092020/03/14 焦點新聞 融資餘額 單日銳減104億 04:092020/03/14 財經要聞 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美降息4碼救不了！道瓊開盤又暴跌逾2千點 再度熔斷 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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