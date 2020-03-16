上海市商務委16日下發《關於應對新冠肺炎疫情支持外貿企業穩定發展的政策措施》。據澎湃新聞網報導，這11條政策對外貿政策不僅提供貿易便利，還實質性加大對外貿企業的融資支持，例如支持港務、集卡運輸等外貿服務行業優先復工，並確保重點企業供應鏈安全等。

此外，還將保單融資覆蓋範圍從年出口500萬美元以下的企業，擴大到3000萬美元（含）以下。

(旺報 )